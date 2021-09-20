«В любое время!» – украинский командующий в Донбассе пребывает в постоянном ожидании «нападения РФ»

Вооружённые силы Российской Федерации полностью готовы «к реальным боевым действиям против Украины в любое время».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил командующий объединённых сил Украины в Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, угроза «российского наступления» растёт не только с востока, но и с южного направления.

«Россия отрабатывает оперативность переброски войск на большие расстояния, что является очередным опасным фактором. А с учётом событий в 2014 году, РФ может пойти не только на обострение, но и перейти к реальным боевым действиям на юге Украины в любое удобное для российского руководства время», – утверждает Наев.

Отметим, что это далеко не первое заявление украинских военачальников о скором нападении РФ. Внезапным наступлением российской армии украинское командование пугает общественность уже восьмой год.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.09.21

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