На Крым идет холодный фронт, возможно подтопление

В Крыму возможно подтопление низменных участков: на полуострове сохраняется штормовое предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на Крым надвигается холодный фронт, который несет сильные ливни и грозы, ветер усилится до 25 метров в секунду.
Температура снизится: ночью не выше +13, днем 21 сентября – максимум +19, а 22 сентября – не выше +17.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 20.09.21
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