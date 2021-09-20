На Крым идет холодный фронт, возможно подтопление

В Крыму возможно подтопление низменных участков: на полуострове сохраняется штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на Крым надвигается холодный фронт, который несет сильные ливни и грозы, ветер усилится до 25 метров в секунду.

Температура снизится: ночью не выше +13, днем 21 сентября – максимум +19, а 22 сентября – не выше +17.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.09.21

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