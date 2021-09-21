В Балаклаве отравили сразу семь десятков кошек

В Балаклаве отравили сразу семь десятков кошек, в том числе домашних.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мертвых животных обнаружили сразу на нескольких улицах. Сотрудники коммунальных служб насчитали около 70 трупов.

По мнению местных жителей, кошек травили целенаправленно, передает НТС, но полиция повода для возбуждения уголовного дела не нашла.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 21.09.21

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