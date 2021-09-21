Число заболевших ковидом в Крыму превысило 76 тысяч

В Крыму за сутки зарегистрировано 274 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 200 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. От инфекции умерли 11 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 76 тысяч 236 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 471 крымчанин.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.09.21

В Балаклаве отравили сразу семь десятков кошек. / На Крым идет холодный фронт, возможно подтопление. / Руководство Верховной рады заявило о непризнании выборов в Госдуму РФ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»