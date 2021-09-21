Туристка устроила взрыв в горах Крыма

В Крыму туристка едва не сгорела на горе Демержи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-служб МЧС Крыма, жительница Нефтьюганска отдыхала одна. Жила в палатке. Накануне вечером она решила приготовить еду и разожгла мультитопливную горелку. Но газовый баллон, подключенный к горелке, взорвался (видимо, женщина подключила его неправильно). Палатка загорелась.

Туристка получила травмы и ожоги, но смогла выбраться из палатки. Ночь она провела на улице, так как телефон сгорел с другими вещами.

Около 8 часов утра ее обнаружил проезжавший мимо автомобилист. Он вызвал спасателей.

Сотрудники «Крым-Спаса» доставили в село Лучистое. Женщина госпитализирована с сильными ожогами, травмами и серьезной кровопотерей.

Симферополь, Лиана Макоба

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