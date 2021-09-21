Президент Украины задолжал за жилье в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский перестал платить за жилье в Крыму. Об этом заявила украинский адвокат и общественник Татьяна Монтян.

«Я посетила домик в Крыму, в котором у Зеленского квартира в Ливадии. И мне сказали страшное: до сих пор он регулярно оплачивал коммунальные услуги. И вот последние два месяца за коммуналку не уплачено», – рассказала она в эфире программы «Время покажет».

Как уже сообщал «Новый День», в 2013 году жена будущего президента Елена Зеленская приобрела 130-метровый пентхаус в ЖК «Император» в Ливадии (в 150 метрах от царского дворца). После перехода Крыма в состав России все права собственности, возникшие во время украинского периода полуострова, автоматически были признаны действительными в рамках законодательства РФ.

Так что вроде бы претензий к президентской чете быть не должно: сами они квартиру в российском правовом поле не оформляли, на территории полуострова с 2014 года не появлялись. Однако выяснилось, что Зеленские признали новые порядки в Крыму и стараются им соответствовать: все это время они исправно оплачивают коммунальные счета за свою крымскую недвижимость.

Кстати, пентхаус в Ливадии президент Украины указал в своей декларации за 2020 год.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 21.09.21

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