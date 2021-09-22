В Ялте дерево повредило несколько автомобилей

В Ялте дерево рухнуло на припаркованные автомобили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел минувшей ночью на улице Игнатенко. Мощный ствол не только повредил несколько легковушек, но и частично перегородил дорогу.

Горожане предполагают, что корни дерева могли подрубить во время ремонтных работ и отмечают, что последствия могли быть масштабнее: в этом районе по деревьям пущен электрокабель (видимо, город экономит на столбах), но его не оборвало.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 22.09.21

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