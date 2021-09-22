Кто бы сомневался: на Украине озвучили официальную версию покушения на первого помощника президента

На Украине озвучили официальную версию покушения на первого помощника президента.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром автомобиль Сергея Шефира обстреляли неизвестные. Сам чиновник не пострадал: пули прошили дверцу водителя.

Глава национальной полиции Игорь Клименко сообщил: «С учетом получения предварительных данных три основные версии, которые рассматривает Национальная полиция Украины: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство страны, и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран».

Это еще больше утвердило общественность в подозрении, что покушение может быть постановкой.

Не удивились заявлению Клименко и в Москве: «К сожалению, в наше время на Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков не в состоянии исключить российского следа, – отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. – Конечно, это не имеет ничего общего с реальным положением дел. Это, скорее, признаки действительно такого, знаете, излишне экзальтированного эмоционального состояния».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 22.09.21

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