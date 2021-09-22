В Севастополе меняются тарифы на проезд в общественном транспорте

В Севастополе с 1 октября изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас стоимость проезда за наличный расчет в троллейбусе составляет 19 рублей, в автобусе –20 рублей, на катере – 24 рубля, на пароме – 30 рублей. При безналичной оплате скидка на всех видах транспорта составляет 3 рубля.

С 1 октября в городе начнет действовать единый тариф: 26 рублей на всех видах транспорта при оплате наличными, 20 рублей – при оплате единой городской картой. Для льготников проезд остается бесплатным. Стоимость проезда в пригородном общественном транспорте не меняется.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 22.09.21

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