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Среда, 22 сентября 2021, 18:29 мск

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Украина переводит крымскотатарский язык на латиницу

На Украине крымскотатарский язык переводят на латиницу. Такое решение принял сегодня кабинет министров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня носителями крымскотатарского языка считаются около 350 тысяч человек. 250 тысяч живет в Крыму, около 25 тысяч – в Болгарии и Румынии, около10 тысяч – на Украине.

До 1929 года крымскотараская письменность основывалась на арабской графике, потом ее перевели на яналиф или новый тюркский алфавит, разработанный в СССР в рамках для всех тюркских языков в рамках программы всеобщей латинизации. Программа предусматривала перевести на латиницу и славянские языки, но до этого дело не дошло.

В 1936 году курс сменился, и все языки на территории СССР начади переводить на кириллицу. С 1992 года, после распада СССР, в крымскотатарском языке начали параллельно использовать кириллицу и латиницу, которая представляла собой отредактированный яналиф (число букв сократилось с 33 до 31, часть – нестандартных для латиницы – заменили стандартными с диакритикой).

То есть, украинское правительство, всеми силами борющееся с советским наследием, по сути, вернулось к планам Ленина и Луначарского.

Перевод крымскотатарской письменности на латиницу во всех сферах, включая образование, должны завершить до 1 сентября 2025 года.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 22.09.21

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