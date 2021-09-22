На Украине крымскотатарский язык переводят на латиницу. Такое решение принял сегодня кабинет министров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня носителями крымскотатарского языка считаются около 350 тысяч человек. 250 тысяч живет в Крыму, около 25 тысяч – в Болгарии и Румынии, около10 тысяч – на Украине.

До 1929 года крымскотараская письменность основывалась на арабской графике, потом ее перевели на яналиф или новый тюркский алфавит, разработанный в СССР в рамках для всех тюркских языков в рамках программы всеобщей латинизации. Программа предусматривала перевести на латиницу и славянские языки, но до этого дело не дошло.

В 1936 году курс сменился, и все языки на территории СССР начади переводить на кириллицу. С 1992 года, после распада СССР, в крымскотатарском языке начали параллельно использовать кириллицу и латиницу, которая представляла собой отредактированный яналиф (число букв сократилось с 33 до 31, часть – нестандартных для латиницы – заменили стандартными с диакритикой).

То есть, украинское правительство, всеми силами борющееся с советским наследием, по сути, вернулось к планам Ленина и Луначарского.

Перевод крымскотатарской письменности на латиницу во всех сферах, включая образование, должны завершить до 1 сентября 2025 года.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 22.09.21

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