В крупнейшем банке Крыма возникли серьезные проблемы

В крупнейшем банке Крыма – РНКБ возникли серьезные проблемы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», произошел серьезный сбой в работе: деньги нельзя снять в терминале, картами нельзя рассчитаться в магазинах, мобильное приложение не работает.
В банке заявляют: специалисты делают все возможное, чтобы решить проблему, но конретные сроки не называют.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 22.09.21
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