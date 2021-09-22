В крупнейшем банке Крыма возникли серьезные проблемы

В крупнейшем банке Крыма – РНКБ возникли серьезные проблемы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», произошел серьезный сбой в работе: деньги нельзя снять в терминале, картами нельзя рассчитаться в магазинах, мобильное приложение не работает.

В банке заявляют: специалисты делают все возможное, чтобы решить проблему, но конретные сроки не называют.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.09.21

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