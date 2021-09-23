В Крыму подростку отрезало голову во время ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в Красногвардейском районе. В селе Амурское водитель автомобиля «ВМW» на большой скорости двигался по улице Шевченко, на которой идет ремонт дороги.

«Водитель не выбрал необходимый боковой интервал и совершил столкновение с экскаватором-погрузчиком, находившимся на обочине справа», – сообщили в пресс- службе МВД РК.

В результате погиб 17-летний подросток, находившийся на переднем пассажирском сидении: от удара крыша автомобиля проломилась внутрь салона и острым краем буквально отрезала парню голову.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 23.09.21

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