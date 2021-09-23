Число умерших от коронавируса в Крыму превысило 2,5 тысячи

В Крыму за сутки зарегистрировано 293 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 197 выявлены при обращении за медицинской помощью, 96 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. От инфекции умерли 16 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 76 тысяч 811 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 504 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.09.21

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