В подразделение правительства Севастополя пришли с обысками

В департамент сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя пришли с обысками.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, обыски. Ожидается, что будет возбуждено уголовное дело», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», интерес правоохранительных органов мог привлечь процесс распределения десятков миллионов рублей в рамках субсидирования сельскохозяйственной деятельности. В начале недели губернатор Михаил Развожаев раскритиковал департамент за несвоевременную подготовку документов и поручил провести служебную проверку в отношении главы ведомства Вадима Кирпичникова.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 23.09.21

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