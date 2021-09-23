Конец недели в Крыму будет грозовым: на 24 и 25 сентября объявлено штормовое предупреждение.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», вечером в пятницу, а также ночью и утром субботу в центральных, южных и восточных районах полуострова ожидаются грозы и сильные ливни.
Юго-западный ветер сменится на северо-западный и усилится до 20 – 25 метров в секунду.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 23.09.21
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