В Крыму назначили временного главу Минстроя, кто следующий?

В Крыму назначили временно исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», место министра стало вакантным вчера – после ухода в отставку Михаила Храмова. Временно руководить ведомством будет его первый заместитель Карлен Петросян.

Напомним, сегодня отправили в отставку и курирующего строительную сферу вице-премьера республики Евгения Кабанова.

Отставку прочат министру здравоохранения РК Александру Остапенко, министру транспорта Евгению Исакову, министру ЖКХ Сергею Донцу и еще ряду чиновников. Пока все они остаются на своих местах. Между тем, инсайдеры настаивают: Аксенов намерен сократить правительственный кабинет в полтора – два раза.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 23.09.21

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