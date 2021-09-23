Ругательное слово: на Украине приняли закон «об олигархах»

Верховная рада Украины приняла закон «об олигархах». Предприниматели расценили его как инструмент давления на бизнес. В пользу их точки зрения говорит то, что критерии определения сильно размыты, да и заниматься олигархами теперь будет СНБО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в число олигархов попадут те, кто:

занимается политикой (в первую очередь, поддерживает оппозицию); имеет влияние на СМИ (речь не только о непосредственных владельцах); является бенефициаром компаний-монополистов имеет активы более 1 млн прожиточных минимумов (это более 85 млн долларов).

Решение о признании олигархом будет выносить Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Всех получивших подобный статус внесут в специальный реестр, им запретят финансировать политические партии, кандидатов в органы власти и массовые политические мероприятия, а также участвовать в большой приватизации. По некоторым данным, в правительстве уже готовится законопроект, который обяжет олигархов продать свои СМИ неолигархам.

Чиновники и топ-менеджеры госкомпаний обязаны сообщать о встречах и разговорах с олигархами в определенные структуры, а олигархи перед началом разговора должны обязательно предупреждать, что внесены в реестр олигархов.

По мнению политологов – это закон стал еще одним этапом превращения Украины в страну с авторитарным правлением и централизованным контролем за финансовыми потоками.

Напомним, термины олигархия и олигарх произошли от древнегреческих слов ὀλίγος (малый; краткий) и ἀρχή (начало; власть) и первоначально означили вид автократии, при котором официальная власть находилась в руках несменяемой малочисленной группы лиц и, собственно, представителей этой группы.

Аристотель употреблял термин «олигархия» в значении «власть богатых», противопоставляя её аристократии («власти лучших»: «В олигархиях таятся зародыши двоякого рода неурядиц: раздоры олигархов друг с другом и, кроме того, нелады их с народом», – писал он.

Французские мыслители конца XVIII века называли олигархией слияние политической и экономической власти, объясняя ее вредность тем, что такое слияние ведет к коррупции, недобросовестной конкуренции и монополизму, а это в свою очередь подрывает экономику страны и делает ее неконкурентоспособной на международном уровне.

В 1911 году немецкий социолог Роберт Михельс сформулировал «железный закон олигархии», согласно которому демократия в крупных обществах невозможна в принципе, и любой демократический режим неизбежно вырождается в олигархию.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.09.21

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