На Украине задержали убийцу мэра Симеиза

На Украине задержали подозреваемого в убийстве мэра Симеиза Кирилла Костенко. Об этом сообщила Нацполиция.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Костенко был убит 26 февраля 2013 года: его расстреляли в собственном автомобиле. Был объявлен план «Перехват», но смогли найти лишь сожженный автомобиль киллера и оружие. Позже стало известно, что подозреваемый покинул страну.

В сентябре у полиции Украины появилась информация, что предполагаемый киллер приехал во Львов, где живут его родственники. Мужчину задержали. При себе у него были оружие и фальшивый паспорт другого государства.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.09.21

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