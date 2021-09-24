Суточная выявляемость ковида в Крыму снова превысила 300 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 308 новых случаев коронавирусной инфекции. До этого суточная выявляемость свыше 300 человек фиксировалась 29 августа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 207 выявлены при обращении за медицинской помощью, 101 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. От инфекции умерли 15 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 77 тысяч 119 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 519 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

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