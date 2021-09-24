Какая неожиданность! В Керчи определились с главой города

В Керчи определились с главой города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на конкурс по замещению вакантной должности градоначальника заявились 6 человек:

руководитель юридической службы ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк «Еникале» Игорь Аксентов

начальник отдела МУП МОГОК РК «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг» Ольга Богдан

первый заместитель главы администрации Керчи Святослав Брусаков

заместитель начальника Автоколонны ГУП РК «Крымтроллейбус» Николай Дубинин

руководитель отдела продаж частного предприятия Артем Рыбчинский

директор по безопасности ООО «Пролив» Георгий Тригубенко.

Параллельно с работой конкурсной комиссии было организовано онлайн-голосование на сайте правительства Крыма.

Победу ожидаемо одержал врио главы администрации Святослав Брусаков: конкурсная комиссия присудила ему 80 баллов, на втором месте Николай Дубинин – 68 баллов.

В интерактивном голосовании приняли участие 2 тысячи 356 человек.

«По результатам голосования наибольшее количество набрал Святослав Брусаков – более 80% и Николай Дубинин – 12,5%, – сообщил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк. – Остальные кандидаты набрали меньшее количество процентов».

Окончательное решение о назначении на должность главы администрации будет принимать горсовет Керчи, однако вопрос можно считать решенным.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 24.09.21

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