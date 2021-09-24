российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 сентября 2021, 14:53 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Какая неожиданность! В Керчи определились с главой города

В Керчи определились с главой города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на конкурс по замещению вакантной должности градоначальника заявились 6 человек:

  • руководитель юридической службы ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк «Еникале» Игорь Аксентов
  • начальник отдела МУП МОГОК РК «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг» Ольга Богдан
  • первый заместитель главы администрации Керчи Святослав Брусаков
  • заместитель начальника Автоколонны ГУП РК «Крымтроллейбус» Николай Дубинин
  • руководитель отдела продаж частного предприятия Артем Рыбчинский
  • директор по безопасности ООО «Пролив» Георгий Тригубенко.

Параллельно с работой конкурсной комиссии было организовано онлайн-голосование на сайте правительства Крыма.

Победу ожидаемо одержал врио главы администрации Святослав Брусаков: конкурсная комиссия присудила ему 80 баллов, на втором месте Николай Дубинин – 68 баллов.

В интерактивном голосовании приняли участие 2 тысячи 356 человек.

«По результатам голосования наибольшее количество набрал Святослав Брусаков – более 80% и Николай Дубинин – 12,5%, – сообщил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк. – Остальные кандидаты набрали меньшее количество процентов».

Окончательное решение о назначении на должность главы администрации будет принимать горсовет Керчи, однако вопрос можно считать решенным.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 24.09.21

Суточная выявляемость ковида в Крыму снова превысила 300 человек. / Бывшего вице-премьера Крыма Кабанова задержали в рамках дела о мошенничестве. / На Украине задержали убийцу мэра Симеиза. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Общество, Политика, Россия,