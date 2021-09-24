Какая неожиданность! В Керчи определились с главой города

В Керчи определились с главой города.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на конкурс по замещению вакантной должности градоначальника заявились 6 человек:
- руководитель юридической службы ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк «Еникале» Игорь Аксентов
- начальник отдела МУП МОГОК РК «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг» Ольга Богдан
- первый заместитель главы администрации Керчи Святослав Брусаков
- заместитель начальника Автоколонны ГУП РК «Крымтроллейбус» Николай Дубинин
- руководитель отдела продаж частного предприятия Артем Рыбчинский
- директор по безопасности ООО «Пролив» Георгий Тригубенко.
Параллельно с работой конкурсной комиссии было организовано онлайн-голосование на сайте правительства Крыма.
Победу ожидаемо одержал врио главы администрации Святослав Брусаков: конкурсная комиссия присудила ему 80 баллов, на втором месте Николай Дубинин – 68 баллов.
В интерактивном голосовании приняли участие 2 тысячи 356 человек.
«По результатам голосования наибольшее количество набрал Святослав Брусаков – более 80% и Николай Дубинин – 12,5%, – сообщил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк. – Остальные кандидаты набрали меньшее количество процентов».
Окончательное решение о назначении на должность главы администрации будет принимать горсовет Керчи, однако вопрос можно считать решенным.
Керчь, Олег Яковенко
Керчь. Другие новости 24.09.21
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