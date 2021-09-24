«Гастролер» из Челябинска грабил могилы в Севастополе

В Севастополе разграбили могилу, похитителем оказался 26-летний «гастролер» из Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 58-летний горожанин пришел навестить могилу отца и обнаружил, что с захоронения исчезла ограда. Полиция выяснила, что кладбищенские столбики сдали в металлолом. За 70 кг металла похитителю выплатили 6 тысяч рублей.

Вора нашли быстро: им оказался 26-летний ранее судимый житель Челябинска. Теперь ему грозит новый срок – до 5 лет.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 24.09.21

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