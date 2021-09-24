15-летний крымчанин пригрозил расстрелять одноклассников

В Крыму 15-летний подросток пригрозил расстрелять одноклассников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все началось с девушки: старшеклассник поссорился с подружкой, и она ушла к другому. Брошенный Ромео решил отомстить, но не придумал ничего лучше, чем создать telegram-канал «Расстрел крымской школы». Потом передумал и переименовал его в «Расстрел вологодской школы», нашел в интернете фотографию первого попавшегося учебного заведения и подписал «25.09.2021. Ждём».

Ждать пришлось недолго: за мстителем пришла полиция. Правда, к этому времени он успел изменить 25-е сентября на 23-е и набросать в канал картинок с оружием, а также страниц сверстников.

«Я это сделал, потому что один из них увел у меня девушку, второй был у нее в скрытых. Я у него спрашивал, кто он, он мне не сказал, – цитирует парня telegram-канал «Эхо Мидяйки (Повестка Крыма)». – У меня цели никого расстреливать не было, то есть, это все шутка. Потом я узнал, что этим начала интересоваться полиция, удалил все каналы, почистил компьютер, почистил телефон. В своих деяниях раскаиваюсь. Не хотел, чтобы так получилось».

Судя по его действиям и объяснениям, девушка ушла к другому не случайно.

Симферополь, Лиана Макоба

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