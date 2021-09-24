Вы нам должны: Украина собирается выбить из Польши материальную компенсацию морального вреда

Украина собирается заставить Польшу заплатить за моральные страдания украинцев в середине прошлого века.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, признающий депортированными граждан Украины, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территории Польши.

Принудительное переселение было проведено в рамках «Люблинского соглашения», подписанного 9 сентября 1944 года между правительством УССР (подписал Никита Хрущев) и Польским комитетом национального освобождения (подписал Эдвард Осубка-Моравский). Договор предоставлял возможность украинцам, белорусам, русским и русинам перехеть из Польши в Украинскую ССР, а полякам и евреям, бывшим гражданами Польского государства по состоянию на 17 сентября 1939 года, вернуться в Польшу.

Представляя законопроект, председатель комитета Верховной рады по деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец заявил, что цель законопроекта – восстановление социальной справедливости и получение компенсации морального и материального ущерба, а также социальных льгот.

При этом парламентарий Сергей Шахов отметил, что нынешней украинской власти следовало бы позаботиться о современных переселенцах: «Миллион семьсот тысяч переселенцев приехали в мирную Украину, поверили власти, что им помогут. А сегодня семьям дают по 400 гривен. Можно выжить на такую подачку от власти, которая не думает об украинцах? Можно ли выжить, когда нет детского сада или школы для ребенка?»

Тем не менее, проект поддержали 294 парламентария из 327 при необходимом минимуме в 226 голосов.

Кстати, в законопроекте не указано, кто и за счет каких средств должна осуществляться «компенсация материального и морального ущерба» депортированным, но отмечается, что «проект закона на момент внесения не требует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины».

Наблюдатели делают из этого вывод, что требовать компенсацию будут у Польши.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.09.21

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