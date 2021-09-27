В Крыму начались масштабные учения десантников

На востоке Крыма начались масштабные учения десантных войск: участие принимают около 2 тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, трехдневные маневры десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ проводятся на полигоне «Опук».

Подразделения проведут стрельбы, отработают комплекс оборонительных мероприятий в светлое и темное время суток, а также наступление с участием танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С» и 122-мм гаубиц Д-30.

В учениях используются различные виды оружия, включая автоматы АК-12, пулеметы «Печенег», гранатометы РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет «Корд», реактивный пехотный огнемет РПО-А «Шмель», автоматический 30-мм гранатомет АГС-30, снайперское вооружение.

Симферополь, Лиана Макоба

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