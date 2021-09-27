Более 4 процентов крымчан заразились ковидом

За 26 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 352 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 265 выявлены при обращении за медицинской помощью, 87 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Симферополь, Сентябрь 27 (Новый День, Лиана Макоба) – В Крыму за сутки зарегистрировано 352 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 265 выявлены при обращении за медицинской помощью, 87 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, больных приехали из-за границы. От инфекции умерли 7 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 78 тысяч 131 зараженный, что составляет 4,1% от общего числа жителей республики. Жертвами ковида стали 2 тысячи 548 крымчан.

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