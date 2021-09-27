Крым побил рекорд по турпотоку

Число туристов, побывавших в Крыму в текущем году, превысило 8 млн. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, подводя итоги развития отрасли за 2014 – 2020 годы. Напомним, за весь 2019 год, по официальным данным, турпоток составил 7,4 млн человек. Крымские чиновники предполагают, что к концу года республика «возьмет» планку в 9 млн.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение 7,5 лет, по словам Аксенова, было открыто 44 новых объекта размещения на почти 3 тысячи номеров. В текущем году начали работать 6 новых отелей на 240 номеров, проведена модернизация и реконструкция 86 санаторно-курортных и гостиничных комплексов.

«У нас колоссальные возможности для развития региона как круглогодичного туристического и курортного центра мирового уровня – это наша стратегическая цель. Об интересе инвесторов к региону свидетельствует то, что за 2015 – 2021 годы подписаны и реализуются 37 инвестиционных соглашений, касающихся развития сферы курортов и туризма, на общую сумму более 50 млрд рублей, что по объему инвестиций составляет более 25% всего объема инвестиций, вкладываемых в экономику республики», – сообщил глава Крыма.

Между тем, в Крыму никак не решается проблема модернизации привлекательной для туристов инфраструктуры, например, причалов. Главгосэкспертиза РФ одобрила проект реконструкции 12 пассажирских пирсов в Ялте, Судаке и Алуште еще в апреле 2017 года. С тех пор ни один из них не реконструирован, зато обрушили причалы в Мисхоре и Курпатах.

В декабре прошлого года Аксенов заговорил о возрождении водного транспорта, но дело пока не сдвинулось.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.09.21

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