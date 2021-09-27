ФЦП развития Крыма и Севастополя оказалась под угрозой срыва

Федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя находится под угрозой срыва. Об этом заявили в Счетной палате РФ по итогам проверки бюджетной отчетности министерства энергетики России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на строительство энергообъектов в Крыму из федерального бюджета выделили 21 млрд 502 млн рублей , в том числе 2,4 млрд в 2020 году и 12,1 млрд рублей – в текущем.

Если в прошлом году исполнение программы в сегменте электросетевого хозяйства составило 99,99%, то сейчас дела обстоят не столь радужно.

Акционерного общества «Крымэнерго» заключило 11 государственных контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объектов. Положительные заключения государственной экспертизы получены только по 8. На выполнение строительно-монтажных работ было выделено более 1 млрд 828 млн рублей, конкурс на выполнение строительно-монтажных работ и строительный контроль на момент проведения проверки завершены не были.

Кроме того, выделено 553 млн рублей на проектирование 19 новых объектов, конкурсные процедуры до сих пор не завершены.

«Учитывая масштаб мероприятия и фактическую стадию выполнения работ, имеются риски нарушения установленного ФЦП Крым срока его реализации», – говорится в отчете Счетной палаты.

Симферополь, Олег Яковенко

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