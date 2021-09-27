Кто следующий на ФЦП: в правительстве Крыма перераспредилили обязанности

В правительстве Крыма перераспределили обязанности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вместо уволенного и арестованного на 2 месяца вице-премьера Евгения Кабанова курировать федеральную целевую программу будет председатель правительства РК Юрий Гоцанюк.

Кроме того, крымский премьер будет контролировать министерство транспорта РК. Соответствующие поправки внесены в распоряжение премьер-министра РК о распределении функциональных обязанностей между председателем крымского правительства и его заместителями.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 27.09.21

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