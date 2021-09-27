На Украине арестовали еще несколько российских кораблей и самолетов

На Украине арестовали еще несколько российских кораблей и самолетов за «систематические нарушения правил международных полетов и судоходства».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решения приняты судами по ходатайствам прокуратуры несуществующей Автономной республики Крым.

«Наложены аресты на 12 самолетов российского авиаперевозчика, перевозившие пассажиров из/в закрытый пункт пропуска «Симферополь-авиа», и 4 судна, которые заходили в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова, таким образом, являясь средством/орудием совершения преступлений», – заявили в ведомстве.

Всего на сегодняшний день Украина наложила аресты на 236 воздушных и 55 морских российских судов, осуществляющих регулярные пассажирские и другие перевозки на полуостров. Разумеется, все аресты заочные.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 27.09.21

Российский газ для Венгрии больше не пойдёт через Украину. / Киев готовит жалобу в Еврокомиссию на газовый контракт России и Венгрии в обход Украины. / Нападение на помощника Зеленского оказалось выгодным только Зеленскому. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»