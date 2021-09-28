На Украине заявили о раскрытии «русских агентов»

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело о сотрудничестве с властями РФ для модернизации инфраструктуры Крыма. В роли преступника фигурирует конструкторское бюро в Днепре.

«Злоумышленники занимались модернизацией объектов энергетической инфраструктуры полуострова, формально прикрываясь аффилированными предприятиями из РФ», – заявили в ведомстве, уточняя, что фирма получала солидные контракты от российского правительства. Сумма только одного из РФ. Стоимость только одного из них, уточнили в спецслужбе, составила них составила около 3,5 млн долларов США или 260 млн рублей.

СБУ утверждает, что фирма конструировала часть объектов Симферопольской ТЭЦ, Камыш-Бурунской ТЭЦ и ТЭЦ Сакских тепловых сетей, а чтобы обойти законодательство Украины, создала несколько компаний в России, которые участвовали в тендерах и заключали соглашения по реконструкции энергетических объектов полуострова.

Дело возбуждено по статье 110-2 УК Украины «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, или захват государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».

Сообщается, что в ходе обысков, проведенных в офисе компании и дома у сотрудников, изъяли техническую документацию работ на крымских предприятиях, платежные карты российских банков, печати аффилированных российских компаний.

При этом название конструкторского бюро не разглашается.

Отметим, что все три, перечисленных СБУ объекта, являются подразделениями АО «КрымТЭЦ», единственный акционер которой – ООО «Южная энергетическая компания», владельцами которой являются исключительно частные лица. Следовательно, правительство РФ не могло выделять деньги на реконструкцию принадлежащих компании энергообъектов и, тем более, заключать контракты на эти работы.

Днепр, Платон Ефимчук

Днепр. Другие новости 28.09.21

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