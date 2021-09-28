В Крыму в небе столкнулись парапланеристы

В Крыму столкнулись два парапланериста.

Как сообщили РИА «Новый День» в МЧС Крыма, инцидент произошел в горах недалеко от Феодосии. В районе северного склона горы Ляля-Тепе двое мужчин не справились с управлением парапланеров, столкнулись и рухнули с высоты около 5 метров.

67-летний парапланерист получил незначительные ушибы и ссадины, второму пострадавшему (21 год) пришлось накладывать на шейный отдел позвоночника воротник Шанца и проводить иммобилизацию поврежденной конечности.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.09.21

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