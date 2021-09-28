Половина трудоспособных украинцев ищет любую работу в Польше

Около половины украинцев трудоспособного возраста ежедневно ищут и готовы взяться за любую работу в соседней Польше, где уровень оплаты даже самого неквалифицированного труда всё равно на порядок выше, чем в «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в отчёте польской социологической компании MASMI.

Так, 48% украинцев регулярно посещают Польшу исключительно с целью трудоустройства.

Отмечается, что за последние десять лет приток желающих трудоустроиться в соседней стране вырос почти вдвое. В 2010 году в поисках работы Польшу посетило 29% украинцев. Двадцать лет назад, в 2000 году, этот показатель составлял 16%.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.09.21

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