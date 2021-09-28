В Севастополе наметился дефицит ковидных коек: 90% коечного фонда, выделенного для пациентов с коронавирусом, уже занято. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.
«Необходимо иметь в запасе хотя бы 20% коек. Поэтому сейчас вновь разворачиваем дополнительные места в пансионате «Изумруд», – сообщил градоначальник. – Это связано и с увеличившейся продолжительностью нахождения пациентов в стационарах».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», заболеваемость ковидом в Севастополе начал расти 2 недели назад. За это время суточная выявляемость увеличилась более чем в 2 раза: с 71 14 сентября до 158 по итогам 27 сентября.
За последние 7 дней зарегистрировано на 57% больных больше, чем за предыдущую семидневку.
Поэтому на базе пансионата «Изумруд» будет развернуто 50 дополнительных коек.
Всего с начала эпидемии коронавирусом в Севастополе заразились 30 тысяч 333 человека. Жертвами ковида стали 1 тысяча 118 человек.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 28.09.21
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