«Я вас обнимаю…» В Крыму объявился вежливый разбойник

В Керчи на пенсионерку напал вежливый грабитель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Горького, когда 67-летняя женщина возвращалась домой.

В Крыму на пенсионерку напал вежливый грабитель-студент КФУ. Он заключил её в объятия, попросил всего пару тысяч и извинился за всё.

На пороге дома её окликнул приятный молодой человек. Керчанка остановилась. Парень заключил пожилую даму в объятия и ласково сообщил: у него нож, и чтобы избежать знакомства с холодным оружием, нужно – всего ничего – выдать хозяину клинка 2 – 3 тысячи рублей.

«Женщина отдала деньги и попросила её отпустить, на что грабитель ответил: «Я вас не держу, я вас обнимаю». Напоследок он извинился и был таков», – сообщает telegram-канал Mash на волне.

Керчанка написала заявление в полиию. Вежливого разбойника задержали. Преступником оказался студент первого курса КФУ. Он приехал в Керчь на выходные и оказался на мели. Теперь ему грозит до 10 лет за разбой.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 28.09.21

Кремль вновь соблазняет Украину прямыми поставками российского газа. / Песков ответил на желание Киева провести саммит «нормандской четвёрки» до ухода Меркель. / В Севастополе наметился дефицит ковидных коек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»