В Крыму начали готовить аэропорт для клиентов игорной зоны

Объявлен конкурс на реконструкцию и развитие гражданского сектора аэропорта Бельбек. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первоначальная – максимальная – цена контракта заявлена в сумме 1,198 миллиарда рублей. Финансирование будет осуществляться в рамках федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года».

Согласно конкурсной документации, гражданский сектор аэропорта будет располагаться на территории Нахимовского района Севастополя вплотную к микрорайону Любимовка. Сейчас это одно из самых популярных в городе туристических мест. Удастся ли поселку сохранить курортный статус после пуска сектора в строй – большой вопрос.

Предполагается, что аэропорт будет принимать бизнес-джеты и административные самолеты А-319, Ан-24, GLF 5, Ту-204/214, а также вертолеты типа Ми-8. Для них будут построены перрон на четыре воздушных судна, две посадочные вертолетные площадки, колонки для технического обслуживания, установлено светосигнальное оборудование и освещение перрона, а также ограждения по периметру с откатными воротами. Кроме того, подрядчик должен создать всю инженерную инфраструктуру, включая трансформаторные подстанции, водопроводную насосную станцию, очистные сооружения и сети. На это отводится 1 год с начала работ.

В целом, гражданский сектор аэропорта Бельбек расположится на шести участках общей площадью 21,2 гектара, половину которой планируется занять зелеными насаждениями.

Напомним, активизацию работ в Бельбеке наблюдатели связывают с принятым решением о создании в Кацивели игорной зоны, инвестором которой выступит бизнес-партнер Аркадия Ротенберга Владимир Зарицкий. Дорога от Бельбека до Кацивелли примерно в 2 раза короче, чем от аэропорта Симферополя. Кроме того, «деловой» статус севастопольского терминала позволит обеспечить клиентам крымского Эльдорадо определенную приватность, так как они будут ограждены от широких масс туристов и крымчан.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 28.09.21

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