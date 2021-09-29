Почтальон предстанет перед судом за хищение пенсий

В Крыму будут судить почтальона за хищение пенсий. Прокуратура Кировского района направила уголовное дело в суд, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Под уголовку попала 37-летняя жительница села Владиславовка. По данным прокуратуры, будучи почтальоном, женщина незаконно присвоила денежные средства в размере 65 тыс. рублей, предназначенные для выплаты пенсии.

Чтобы скрыть хищение денег, обвиняемая указала в документах отчетности, что пенсии четверо пожилых жителей Владиславовки получили.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

В настоящее время женщина вернула все похищенные деньги, пенсии выплачены.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Кировский суд для рассмотрения по существу.

Симферополь, Наталья Петрова

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