ПАСЕ готовит доклад о национальных притеснениях на Украине

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы постановило подготовить доклад о фактах ущемления прав национальных меньшинств на Украине, в том числе об ограничении права на образование на родном языке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Оппозиционноф платформы – За жизнь» Юлия Лёвочкина.

Решение было пролоббировано, в том числе усилиями этой украинской партии, члены которой подвергаются репрессиям на Украине за свои взгляды.

По словам Лёвочкиной, инициативу о подготовке доклада ПАСЕ об ухудшении доступа представителей нацменьшинств к образованию на родном языке уже поддержали члены делегаций Румынии, Франции, Германии, Швейцарии, Сербии, Испании, Италии, Латвии, Албании и Сан-Марино.

«Широкая представленность инициаторов вопроса говорит о том, что политика ограничения прав национальных меньшинств, которая имеет место в Украине, не остается незамеченной международным сообществом. Прозвучал очередной сигнал украинской власти о необходимости пересмотреть подход к обеспечению широкого спектра прав человека на государственном уровне», – отметила член украинской делегации.

«Учитывая, что Украина – многонациональное государство, проводимая нынешней властью политика, не способствует ни нормальному проживанию граждан Украины разных национальностей, ни развитию благоприятных отношений с государствами – соседями и европейским сообществом в целом, что подтверждается на полях ПАСЕ», – заключила Лёвочкина.

Симферополь, Валентин Карамазов

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