Крым и Севастополь получили 7 мандатов Госдумы

Крым и Севастополь в Государственной Думе России будут представлять 7 человек.

Как уже сообщал «Новый День», четыре человека получили мандаты, выиграв выборы по мажоритарным округам. Это Леонид Бабашов, Константин Бахарев и Алексей Черняк в РК и Татьяна Лобач в Севастополе.

Еще 3 мандата представителям полуострова предоставили по списку партии «Единая Россия». Депутатами станут Леонид Ивлев, Михаил Шеремет и Дмитрий Белик (двое последних пошли на второй срок).

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.09.21

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