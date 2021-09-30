Начало октября в Крыму будет ветреным

Первые дни октября в Крыму будут ветреными.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, а так же 1 и 2 октября на полуострове будет хозяйничать северо-восточный ветер. В западных, центральных и восточных районах его скорость будет достигать 25 м/с, что соответствует шторму. Спокойнее всего будет на ЮБК, где скорость ветра составит всего 15 – 20 метров в секунду. По шкале Бофорта это характеризуется как очень крепкий ветер.
Туристам и крымчанам следует быть осторожнее: избегать деревьев и слабоукрепленных конструкций, а так же не выходить в море.
Симферополь, Лиана Макоба
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