Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 79 тысяч

В Крыму за сутки зарегистрировано 389 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 15 человек.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 79 тысяч 259 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 583 крымчанина.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 30.09.21
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