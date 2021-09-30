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Суббота, 2 октября 2021, 14:59 мск

Новости Крым

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В Крыму назначили врио министра транспорта

Временно исполняющим обязанности министра транспорта Крыма назначен Николай Лукашенко. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», предыдущий министр Евгений Исаков был уволен 25 сентября и стал третьим членом республиканского правительства, уволенным после выборов в Госдуму. вчера к ним присоединился министр здравоохранения Александр Остапенко.

Новый и пока временный глава министерства транспорта Николай Лукашенко до сегодняшнего дня был заместителем министра.

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