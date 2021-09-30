На Украине предрекают «катастрофический» рост цен на продукты из-за резкого подорожания газа

Стремительный рост цен на энергоносители в ближайшее время приведёт к скачкообразной инфляции, и подавляющаая часть украинцев не сможет позволить себе даже покупку продуктов питания.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

По его словам, усугубляют ситуацию коррупция и монополизм на сельскохозяйственном рынке страны.

«Монополисты чувствуют себя замечательно. У нас монопольно высокие цены на многие товары, включая даже те же самые овощи. Сейчас они необоснованно высокие, и у нас при этом достаточно высокие темпы инфляции – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темпы инфляции уже сейчас превышают 10%. У нас сейчас пошёл очень быстрый рост цен, в том числе из-за ожидания подорожания газа и других энергоносителей...

Я предполагаю, что если ничего по газу не решится в плане компенсации, снижения цены, то у нас будет катастрофа не только в сфере отопления, у нас будет катастрофа и с ценами на продукты. Инфляция сразу ляжет в цены, инфляция у нас резко ускорится», – приводит слова Суслова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.09.21

«Передайте своему президенту» – аудиторы ЕС назвали Украину самой коррумпированной страной. / В Крыму продлили антиковидные ограничения. / В Крыму назначили врио министра транспорта. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»