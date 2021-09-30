В Крыму уволили чиновницу, которой Аксенов обещал пост министра

Кадровые чистки в правительстве Крыма коснулись не только вице-премьеров и руководителей министерств, но и их заместителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отставку отправили двух замов министра экологии и природных ресурсов Крыма. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РК Юрий Гоцанюк.

Уволены Юлия Бобарева и Ольга Славгородская. Последняя работала замминистра с 2014 года и именно ее прочили на министерский пост после ухода Геннадия Нараева. Напомним, Нараев завил об отставке 19 июля. Через несколько дней, по данным инсайдеров, его вызвал в Следственный комитет, где он довольно долго общался со следователями из Москвы. С тех пор об экс-министре ничего не слышно.

А 10 августа глава РК Сергей Аксенов заявил, что кандидатура Славгородской будет внесена в Госсовет Крыма для согласования на должность министра, но потом, видимо, передумал.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.09.21

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