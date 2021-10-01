В Крыму назначили министра экологии

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении Ольги Славгородской на пост министра экологии и природных ресурсов республики.

Как уже сообщал «Новый День», накануне премьер-министр РК Юрий Гоцанюк подписал распоряжение об увольнении Славгородской с должности первого заместителя министра. Это обычная процедура перед назначением на министерский пост.

Напомним, прежний глава минэкологии РК Геннадий Нараев завил об отставке 19 июля. Через несколько дней, по данным инсайдеров, его вызвал в Следственный комитет, где он довольно долго общался со следователями из Москвы. С тех пор об экс-министре ничего не слышно. По некоторым данным, он нашел работу в одной из энергетических компаний с высокой долей государственного участия.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.10.21

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