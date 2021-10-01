В минздраве Крыма появился новый руководитель

Временно исполняющей обязанности министра здравоохранения Крыма назначена Ольга Растригина, занимающая должность первого заместителя главы ведомства. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прежний министр Александр Остапенко был отправлен в отставку 29 сентября. Глава РК сразу же заявил, что ему на смену придет 47-летний Константин Скорупский – главврач Судакской городской больницы, депутатом горсовета от партии «Единая Россия».

Отметим, что Скорупского связывают со сбежавшим экс-мэром Судака Владимиром Серовым, обвиняемым во взяточничестве. «Его (Серова) дело спускал на тормозах и отменял розыск экс-глава следкома Назаров, которого отправили на преждевременную пенсию. Но Аксенов в долгу не остался – сделал Назарова своим замом», – напоминает «Крымский канал» (telegram).

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.10.21

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