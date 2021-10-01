Заболеваемость коронавирусом в Крыму за сентябрь выросла в полтора раза

В Крыму суточная выявляемость коронавирусной инфекции снова приблизилась к 400.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувший месяц этот показатель вырос почти в 1,5 раза: с 270 случаев 31 августа до 398 – 30 сентября. Всего за сентябрь коронавирус диагностирован у 8 тысяч 309 крымчан. Это значительно меньше, чем в августе, однако с середины месяца отмечается рост заболеваемости, и в ближайшие дни Крым может побить прежний рекорд суточной выявляемости, зафиксированный 17 июля.

В течение сентября от ковида скончались 383 человека.

Всего с начала эпидемии в РК зарегистрировано 79 тысяч 657 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 594 крымчанина. Летальность составляет 3,26%.

Симферополь, Лиана Макоба

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