Первый пошел: мэр Джанкоя покинул свой пост

Глава администрации Джанкоя Эдуард Селиванов ушел в отставку. Сегодня депутаты горсовета прекратили его полномочия.

Председатель горсовета Сергей Дорошенко сообщил, что Селиванов покинул свой пост по собственному желанию «в связи с переходом на другую работу», передает РИА Новости Крым.

Исполнять обязанности главы горадминистрации будет первый заместитель Селиванова Игорь Ивин. Конкурс на замещение должности мэра Джанкоя назначен на 27 октября.

Селиванов работал главой администрации Джанкоя с декабря 2016 года.

Ранее инсайдеры на фоне громких отставок в крымском правительстве предрекли отставки и главам муниципалитетов РК. В числе первых называли мэров Джанкоя, Евпатории и Феодосии.

Джанкой, Наталья Петрова

Джанкой. Другие новости 01.10.21

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