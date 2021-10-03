Украина собирается выпустить собственную вакцину от коронавируса

Украина собирается выпускать собственную вакцину от Covid-19. Об этом заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко на съезде фракции «Слуга народа» в Трускавце.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый препарат обещают запустить в массове производство в 2022 году.

«Это одна из первых, – уточнил Ляшко. – И на этапе подписания меморандум об инвестиции гораздо больше. К концу этого года мы точно будем знать четкие дедлайны производства вакцин, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 01.10.21

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