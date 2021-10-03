Крым побил антирекорд по выявляемости COVID-19

Крым побил антирекорд по суточной выявляемости коронавируса. Предыдущий был зафиксирован 18 июля – 409 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки 2 октября в РК выявлено 421 новый случай. От инфекции умерли 6 человек.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 80 тысяч 487 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 611 крымчан.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 03.10.21
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