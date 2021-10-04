В Крыму заявили об абсолютном рекорде по количеству туристов

В Крыму заявили об абсолютном туристическом рекорде за весь постсоветский период.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 9 месяцев текущего года, по словам министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, Крым посетили 8,3 миллиона.

«Это абсолютный рекорд за весь постсоветский период, – заявил чиновник. – Мы понимаем, что эта сумма увеличится и, несмотря на то, что стало немного прохладнее, в большинстве средств возмещения загрузка крайне высокая – 70% – 80% и до 100%».

Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что в сентябре в Крыму отдохнули свыше 1 млн туристов, что соответствует уровню 2020 года и на 35% больше, чем в сентябре 2019 года. Количество работающих коллективных средств размещения в сентябре составило порядка 800 объектов общей вместимостью более 130 тысяч мест.

В целом за 9 месяцев турпоток на 25% превысил аналогичный показатель 2019 года. Большинство туристов – 62% – по-прежнему попадают на полуостров через Крымский мост. Еще 30% прилетают на самолете.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.10.21

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